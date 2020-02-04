На ділянках розведення сил досі незаконно перебувають бойовики [ Редактировать ]
Проросійські бойовики й досі незаконно перебувають на ділянках розведення сил у районах Станиці Луганської та Золотого.
Про це йдеться у звіті ОБСЄ. За інформацією спостерігачів, найманці вдягають нарукавні пов'язки з абревіатурою "Спільного Центру координації та контролю" і проходять до передових позицій. Представники місії ОБСЄ також укотре зауважили, що не мають доступу до багатьох ділянок в ОРДЛО.
по теме
Бойовики поновили мінометні обстріли позицій ЗСУ
На Луганському напрямку напруженою залишається ситуація біля Новотошківського. Сьогодні зранку проросійські бойовики поновили мінометні обстріли позицій ЗСУ в цьому районі
На Донбасі зросла інтенсивність мінометних обстрілів
Під щільним вогнем ворога позиції армійців на Луганщині. В районі Луганського окупанти випустили чотири десятки мін 82 калібру
Лінію фронта намагалися перетнути ворожі диверсанти
Передові позиціїї в районі Попасної на Луганщині. Днями лінію фронта намагалися перетнути ворожі диверсанти. На щастя, іх вчасно побачили
На Сході країни двоє українських військових зазнали поранень
Російські окупанти били із заборонених Мінськом мінометів важких калібрів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів
На Донбасі бойовики поранили українського бійця
Це сталося під час ворожого обстрілу Опитного неподалік окупованого Донецька, російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї