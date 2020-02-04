Проросійські бойовики й досі незаконно перебувають на ділянках розведення сил у районах Станиці Луганської та Золотого.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ. За інформацією спостерігачів, найманці вдягають нарукавні пов'язки з абревіатурою "Спільного Центру координації та контролю" і проходять до передових позицій. Представники місії ОБСЄ також укотре зауважили, що не мають доступу до багатьох ділянок в ОРДЛО.