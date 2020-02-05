Підприємці та працівники муніципальної варти почубилися у Луцьку. Події відбувалися вночі. Люди у балаклавах за допомогою спецтехніки почали трощити ятки на ринку. Туди почали масово з'їджатись підприємці, власники торговельних точок. Зчинилася бійка, травмовано кілька осіб. У поліції кажуть - демонтаж контейнерів та кіосків відбувався згідно з рішенням міської ради. А щодо побиття людей - розпочали кримінальне провадження.

"Нас жінок почали просто бити, не пускати, це було треба фільм знімати, тіхій ужас що було. Лізли до тракториста казали не робіть цього змилуйтеся, він не слухався і по людях, люди й на трактора вилазили", -говорить Наталія, працівниця ринку.