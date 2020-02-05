Попри процес імпічменту, нині рейтинг довіри до президента Трампа найвищий за весь час його президентства. Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на результати опитування, яке проводили наприкінці січня.

Зараз Трампа підтримують 49% виборців. Довіра до господаря Білого Дому серед республіканців складає 94%. Серед демократів лише 7. Натомість 42% виборців, які називають себе незалежними, схвалюють дії президента.