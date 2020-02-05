Дональд Трамп б'є рекорди популярності серед виборців [ Редактировать ]
Попри процес імпічменту, нині рейтинг довіри до президента Трампа найвищий за весь час його президентства. Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на результати опитування, яке проводили наприкінці січня.
Зараз Трампа підтримують 49% виборців. Довіра до господаря Білого Дому серед республіканців складає 94%. Серед демократів лише 7. Натомість 42% виборців, які називають себе незалежними, схвалюють дії президента.
по теме
Зоряні свідки: у США вирішують чи викликати свідками чиновників з команди президента
У Сенаті США, де тривають слухання щодо імпічменту Трампа, зав'язалася суперечка - викликати для свідчень чиновників з команди президента чи ні
Сенат США голосуватиме стосовно імпічменту Дональда Трампа
Про імпічмент жодного слова. Говорив здебільшого про успіхи своєї адміністрації. Цей виступ запам'ятається одразу кількома скандалами
У Сенаті США заблокували поправки демократів до резолюції щодо імпічменту Дональда Трампа
Зокрема, відхилили запити про надання документів з Адміністрації президента щодо затримки військової допомоги Україні
У США стартував другий етап слухань у справі щодо імпічменту Трампа
На адресу американського президента знову лунатиме шквал звинувачень, яким протистоятимуть юристи з команди захисту
Америка налякана: жителі США засуджують рішення про ліквідацію Касема Сулеймані
Дані соцопитувань, що з'явилися цього тижня, свідчать - кожен другий житель країни вважає: ліквідація іранського генерала Касема Сулеймані створює додаткові загрози для Сполучених Штатів і ця загроза значно зросла