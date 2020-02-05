В Крим воду подавати не будуть - представник президента [ Редактировать ]
Водопостачання до Криму не буде відновлене до повної деокупації півострова. Про це заявив постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич. У своєму дописі у "Фейсбук" він спростував інформацію щодо можливого продажу води на анексований Росією півострів.
Нагадаю, що таку ідею раніше оголосив глава бюджетного комітету Ради Юрій Аристов. За тиждень представники парламентського комітету з прав людини відвідають Херсонщину, щоб ознайомитися з питаннями окупованих територій Криму. Але, як зазначив Кориневич, з водопостачанням ця поїздка не пов'язана.
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