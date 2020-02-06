Сенат виправдав Дональда Трампа у справі про імпічмент [ Редактировать ]
Сенат США повністю виправдав президента Дональда Трампа у справі про імпічмент. Главу Білого Дому звинувачували за двома статтями - зловживання владою та перешкоджання роботи Конгресу США.
За обома пунктами більшість проголосувала проти. За процедурою, щоб відправити президента США у відставку необхідна підтримка щонайменше двох третин складу Сенату.
Офіційно прокоментувати "невдалий" імпічмент Трамп пообіцяв сьогодні опівдні. Але у своїй манері, у "Твіттері" вже виклав жартівливе відео. На ньому він спрогнозував, що братиме участь у президентських виборах та перемагатиме - вічно.
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