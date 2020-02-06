Сьогодні у Верховній раді - гарячий день і, можливо, не менш напружена ніч. Депутати мають намір розглянути усі поправки і ухвалити у другому читанні законопроєкт про ринок землі. Усі подробиці ранкового засідання нам готова розказати Ксенія Барвіненко, вона зараз у парламенті. Ксеніє, вітаю. Тобі слово

Вітаю. Стартував розгляд законопроекту про ринок землі не надто жваво. Тільки-но депутати зайшли до зали - голова Верховної Ради оголосив перерву, аби переговорити з головами фракцій. Адже поправок до законопроекту надійшло понад чотири тисячі, і якщо проходити кожне зауваження нардепів - процес затягнеться на кілька місяців. А зауважень у фракцій безліч. Наприклад, у "Голосі" незадоволені тим, що в документі не зберегли етапність відкриття ринку землі. Коли спочатку купити землю можуть малі фермери, і лише після них - великі холдинги.

"Одна з наших правок була етапність, де спочатку земля продається фізособам в менших об'ємах, до 5 тисяч га і тільки через 4 роки юридичним особам, цього не враховано", - говорить Володимир Цабаль, фракція "Голос".

А от "Європейську солідарність" не задовольнили об'єми продажу в одні руки. Кажуть десять тисяч гектарів надто багато. Хоча в першій редакції максимальний об'єм сягав 200 тисяч гектарів.

"Посмотрите, кто может купить, граждане Украины, которые живут на территории громады. Это нормально. Гоударство - никаких иностранцев. 500 га в одні руки. Це як в Польщі, це нормальна східноєвропейська модель.", - говорить Олексій, Гончаренко, фракція "Європейська солідарність".

А ще, попри обіцянки, в законопроекті не передбачена так сівозміна та рекультивація аби не виснажувати чорнозем.

"Знімається ціла купа технологічних проблем. Наприклад, знімається можливість контролю за технічним станом землі. Це означає, що холдинги можуть засівати землю технічними культурами, які виснажують землю - і потім нема родючості землі", - вважає Сергій Власенко, фракція "Батьківщина".

Немає зауважень лише в монобільшості. Там готові вже голосувати за документ. Тим паче, що перед засіданням парламенту до фракцій навідався президент і закликав підтримати відкриття ринку землі.

"Фракція підтримує законопроект і фракція буде голосувати за нього. 10 тисяч гектарів в одні руки. Той ринок, який існує на сьогодні - є темним ринком. Виграють ділки, ділки, які сьогодні підтримують протести", - говорить Данило Гетьманцев, фракція "Слуга народу".

Найімовірніше на парламент сьогодні очікує Земельна ніч. Депутати готові працювати до ранку, аби ухвалити законопроект про ринок землі. Втім як вони встигнуть прости тисячі правок поки незрозуміло. Є імовірність що поправки об'єднуватимуть за темами аби прискорити процес.