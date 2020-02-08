Возле берегов Японии круизный теплоход Diamond Princess задержали на двухнедельный карантин. Еще у троих пассажиров диагностировали заражение коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщили представители министерства здравоохранения Японии, передает агентство Кyodo News.

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Так, на лайнере число заразившихся коронавирусом поднялось до 64 человек. Еще нет информации о национальности заболевших.

Напомним, ранее сообщалось о 61 подтвержденном случае заражения коронавирусом. А также, 3 700 пассажиров и членов экипажа Diamond Princess держат в каютах и выпускают лишь на некоторое время.

Мы писали о том, что возле берегов Японии круизный лайнер Diamond Princess задержали на двухнедельный карантин.

Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.

Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.