Відносини України та США сьогодні обговорювали в Києві. За круглим столом зібралися українські політики і представники Атлантичної ради - неурядової організації Сполучених Штатів. Делегати запевнили: попри причетність України до розслідування в рамках імпічменту, підтримка нашої держави з боку Америки тільки зросте.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст заявив, що Сполучені Штати також зацікавлені допомогти Україні відновити територіальну цілісність на Сході та в Криму.

"Я считаю, что нужно значительно увеличивать товарообмен, экономические отношения должны быть более сильными и конечно нужно привлекать американские инвестиции и для украинского экспорта должны создаваться более привилегированные условия для торговли с Америкой.

Мы посчитали очень важным в эти дни, после импичмента, провести круглый стол. Мы к нему относимся - как к нашему вкладу в "детоксикацию", т.е. мы считаем, что это первый сеанс "детокса", - наголосив Віктор Пінчук, бізнесмен і філантроп.

"Україну в Америці підтримують і республіканці і демократи. Ми щойно пройшли дуже складний процес імпічменту, протягом якого республіканці й демократи проголосували за надання військової допомоги Україні та розширення санкцій щодо "Північного потоку-2". І тепер, коли процес імпічменту завершився, підтримка України лише зростатиме", - запевнив Джон Гербст, директор Євразійського центру Атлантичної ради.