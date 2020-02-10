Україна та США за круглим столом обговорили економічну співпрацю між державами - Віктор Пінчук [ Редактировать ]
Відносини України та США сьогодні обговорювали в Києві. За круглим столом зібралися українські політики і представники Атлантичної ради - неурядової організації Сполучених Штатів. Делегати запевнили: попри причетність України до розслідування в рамках імпічменту, підтримка нашої держави з боку Америки тільки зросте.
Колишній посол США в Україні Джон Гербст заявив, що Сполучені Штати також зацікавлені допомогти Україні відновити територіальну цілісність на Сході та в Криму.
"Я считаю, что нужно значительно увеличивать товарообмен, экономические отношения должны быть более сильными и конечно нужно привлекать американские инвестиции и для украинского экспорта должны создаваться более привилегированные условия для торговли с Америкой.
Мы посчитали очень важным в эти дни, после импичмента, провести круглый стол. Мы к нему относимся - как к нашему вкладу в "детоксикацию", т.е. мы считаем, что это первый сеанс "детокса", - наголосив Віктор Пінчук, бізнесмен і філантроп.
"Україну в Америці підтримують і республіканці і демократи. Ми щойно пройшли дуже складний процес імпічменту, протягом якого республіканці й демократи проголосували за надання військової допомоги Україні та розширення санкцій щодо "Північного потоку-2". І тепер, коли процес імпічменту завершився, підтримка України лише зростатиме", - запевнив Джон Гербст, директор Євразійського центру Атлантичної ради.
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