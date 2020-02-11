Володимир Зеленський закликав компанії з будівництва доріг проводити чесні тендерні процедури, без відмивань та із законним працевлаштуванням робітників. Про це він заявив під час зустрічі з головою уряду та керівництвом міністерства інфраструктури в Укравтодорі. Там оголосили початок ремонтних робіт 1 березня. Попри погані погодні умови, на деяких об'єктах - вже почали будівництво.

"На це передбачено безпрецендентні кошти в історії України, це більше 85 млрд грин . 31 млрд з державного дорожнього фонду, по-друге залучення у банках понад 19 млрд грн. під державні гарантії. Також побудувати у 2020 році 2,5 тис. км доріг місцевого значення, на що буде виділено 22,2 млрд грн", - говорить Володимир Зеленський президент України.