Сотні населених пунктів в Україні без світла, а будівлі в них - без дахів. На Україну налетів буревій. Найбільше постраждали Прикарпаття та Львівщина. Там затримуються потяги. Напередодні пориви вітру сягали 20ти метрів за секунду. Більше про негоду розкаже Христина Гашенко.

Найбільше від негоди постраждали жителі Дрогобича, що на Львівщині. Потужний вітер позривав дахи з будинків. Частково без покрівлі залишилися школи й дитячі садочки.

З будинку Любові Лазорчин буревій зніс всю покрівлю.

"Тут за пару хвилин, я пішла до хати і вийшла з хати, а дах вже лежить,я почула гуркіт знаєте,то моментально було", - говорить Любов Лазорчин, жителька Дрогобича.

Любов та її чоловік - інваліди. Син - на Донбасі. Грошей на відновлення у родини немає. Накрити будівлю від дощу нічим.

"Старими лахами, чим є на стриху наклали аби тож глина ото всьо, то ж в хаті буде мокро вода. Як буде дощ падати то вбере лаха повтирає то всьо. Якісь матраци, старий і якісь куртки всі дитячі наші там всьо повикидувала там", - говорить Любов Лазорчин, жителька Дрогобича.

Частково без даху залишилися дитячі садочки та школи.

"Проблема для нас це велика,тому що ми фактично перекрили частину даху і для нас дах був дуже важливий. а от негода зробила нам таку проблему і такі пошкодження", - говорить Наталія Чайковська, заступник директора з навчально-виховної роботи Дрогобицької гімназії №8.

У міськраді вже почали підраховувати збитків від негоди.

"Попередньо ми зараз виділили 600 тисяч гривень з резервного фонду на відновлення оцих дахів які фактично знесенні. З матеріального резерву ми виділили 160 листів бляхи і 200 листів шиферу", - говорить Микола Литнянчин, начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Дрогобицької міськради.

Із 20 обласних районів Львівщини найсильніше буревій лютував у Самбірському, Мостиському, Жовківському та Стрийському. Вітер частково позривав дахи із дев'яноста будинків. Жителі села РУдники прибирають шматки покрівлі й готують необхідні матеріали, щоб хоч якось уберегтися від дощів.

"Своїми силами стараємся все. Поки що так з коштами ще поки що не вирішено. Поки що робим в кредит. Є сусіди, добрі люди, допоможуть", - говорить Михайло Гречаник, житель села Рудники.

Поруч працюють електрики. Без світла в області - 30 населених пунктів, ще стільки ж частково знеструмлені.

"Зробити і туйво шнурок потягнеш бо зачипило за радио".

В обладміністрації точну кількість потерпілих від негоди назвати ще не можуть. Наразі підраховують збитки. Наслідки обіцяють ліквідувати.

Ігор Туз, керівник департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.

"Є питання надання матеріальної допомоги. Якщо буде доведено - буде йти мова про надання матеріальної допомоги в кожній адміністрації є резерв, є суми передбачені на дані речі.

Найближчим часом синоптики потужних вітрів не прогнозують. Натомість обіцяють дощі з мокрим снігом.