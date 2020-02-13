В Днепре из снега слепили полицейскую машину: на место вызвали патрульных [ Редактировать ]
Прошлой ночью в Днепре неизвестные слепили полицейскую машину реальных размеров, раскрасив ее баллончиками. Она выглядела настолько реалистично, что девушка, проходившая мимо, приняла ее за брошенный служебный автомобиль и позвонила в полицию. Об этом сообщает "Информатор".
"В полицию позвонила девушка и рассказала, что увидела брошенный служебный автомобиль. Мол, он стоит во дворах на улице Холодильной, полностью покрытый снегом", - говорится в сообщении.
В полиции к словам девушки отнеслись серьезно и отправили по указанному адресу патрульный экипаж. Обнаружив на месте машину из снега, полицейские вынуждены были зафиксировать ложный вызов.
Точно неизвестно, действительно ли заявительница увидела в снежном авто реальную полицейскую машину или же просто хотела, чтобы патрульные "заценили" старания авторов машины из снега.
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