Прошлой ночью в Днепре неизвестные слепили полицейскую машину реальных размеров, раскрасив ее баллончиками. Она выглядела настолько реалистично, что девушка, проходившая мимо, приняла ее за брошенный служебный автомобиль и позвонила в полицию. Об этом сообщает "Информатор".

"В полицию позвонила девушка и рассказала, что увидела брошенный служебный автомобиль. Мол, он стоит во дворах на улице Холодильной, полностью покрытый снегом", - говорится в сообщении.

В полиции к словам девушки отнеслись серьезно и отправили по указанному адресу патрульный экипаж. Обнаружив на месте машину из снега, полицейские вынуждены были зафиксировать ложный вызов.

Точно неизвестно, действительно ли заявительница увидела в снежном авто реальную полицейскую машину или же просто хотела, чтобы патрульные "заценили" старания авторов машины из снега.

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