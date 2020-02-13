В пятницу, 14 февраля, погода в Украине будет преимущественно без осадков, лишь днем на западе небольшой снег и дождь. Температура воздуха в ближайшие дни будет достигать максимально 9 градусов тепла. Об этом передает "УНН".

"В следующие трое суток в большинстве областей без существенных осадков, только днем 14 февраля в западных областях, в течение суток 15 февраля в северной и западной частях небольшой снег и дождь", - указали синоптики.

На Левобережье и в Карпатах на дорогах местами гололедица.

Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза, в выходные на востоке 3-8° мороза; днем в Украине 1-6° тепла, в южной части, в воскресенье на Правобережье 4-9° тепла.

Раньше сообщалось о том, что из-за непогоды в Украине более 600 населенных пунктов обесточены.