Погода на День влюбленных - прогноз синоптиков [ Редактировать ]
В пятницу, 14 февраля, погода в Украине будет преимущественно без осадков, лишь днем на западе небольшой снег и дождь. Температура воздуха в ближайшие дни будет достигать максимально 9 градусов тепла. Об этом передает "УНН".
"В следующие трое суток в большинстве областей без существенных осадков, только днем 14 февраля в западных областях, в течение суток 15 февраля в северной и западной частях небольшой снег и дождь", - указали синоптики.
На Левобережье и в Карпатах на дорогах местами гололедица.
Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза, в выходные на востоке 3-8° мороза; днем в Украине 1-6° тепла, в южной части, в воскресенье на Правобережье 4-9° тепла.
Раньше сообщалось о том, что из-за непогоды в Украине более 600 населенных пунктов обесточены.
Смотрите также видео, на котором кафе в Мельбурне (Австралия) страдает от аномального крупного града. Ранее сообщалось, что украинцев призвали быть осторожными на дороге. Кроме того, синоптики удивили резкой сменой погоды.
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