Звіт уряду презентували на засіданні профільного комітету парламенту. Говорити про плани та цифри прийшов міністр економіки, а вже завтра документ мають представити в сесійній залі.

Чи схвалив комітет урядову доповідь? - знає Юлія Жешко.

Репетиція звіту уряду відбувалася за участі лише одного міністра - економічного розвитку - Тимофія Милованова. Він одразу ж наголосив: Міністерства працюють злагоджено.

"Створення нових бізнесів і добробуту - щоб люди ставали власниками. Наша держава побудована на приватній власності. Тому, для нас економічний розвиток людини - яка стає більш заможною. Тому ми ставимо амбітні цілі: створення робочих місць і підняття зарплат", - заявив Тимофій Милованов, міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства.

З цього приводу в народних обранців одразу виникли запитання:

"Ми вимагали зробити акцент у 2020 році на промисловій політиці ,на стимулюванні внутрішнього споживчого ринку. Я чому про це кажу - тому що ваша команда просіла на 2 позиції в рейтингу конкурентної спроможності", - наголосив Олександр Колтунович, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

В "Опозиційній платформі - За життя" наголосили, що уряд припустився помилок у розрахунках бюджету. І адресували Кабміну чотири запитання. Перше стосувалося тотального розпродажу комунальної власності. Друге - продажу української землі та економічної ефективності впровадження ринку. Третє - темпів зростання ВВП і відновлення промисловості. На що міністр відповів: уряд працює над усіма державними сферами, а парламент має зберігати робочий темп.

"Цей турборежим має зберігатися - для залучення інвестицій в людину і в капітал. Є меморандум, який буде підписаний вже незабаром. Включатиме в себе розвиток транспортної інфраструктури і програми фінансової підтримки сектору", - заявив Тимофій Милованов, міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства.

Четверте запитання стосувалося боргів із заробітної плати громадянам. І коштів, які витратив Кабмін на створення презентації роботи уряду. Йдеться про 84 тисячі гривень.

"Ви заплатили державні кошти за створення цієї презентації приватній компанії. У мене питання: навіщо було це робити? У порівнянні з "Нафтогазом" і "Укрпоштою" - це не такі великі кошти, але чи не вважаєте ви це нецільовим використанням коштів?", - наголосив Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

На ці запитання відповіді не отримали. Але наприкінці засідання в опозиції зізналися: текст звіту не став несподіванкою.

"Його подали завчасно і ми бачили основні параметри. Але що найголовніше - Держслужба статистики публікує не коректні дані. Тому що - якщо ми подивимось на діяльність діючого Кабміну за рік, - і я сьогодні привів ці дані, - провальна діяльність! Якщо навіть було номінальне зростання, то у 2019 році, або зниження темпів росту, або зниження реальних економічних показників", - зазначив Олександр Колтунович, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

"Зарплати зростають у певних громадян. І в "Укрпошті", і в "Нафтогазі", і в Кабміні - абсолютно неадекватно. Це всі бачать. Чим буде закриватися дірка в бюджеті - відповіді поки що ми не отримали", - підкреслив Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Текст звіту все-таки затвердили, але народні обранці наголошують: авторами запитань, які пролунали під час засідання комітету, - є громадяни. Тому на відповіді чекатимуть цього тижня.