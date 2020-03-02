46-летняя Руслана показала "стальной" пресс [ Редактировать ]
46-летняя украинская певица Руслана Лыжичко показала плоский живот. Соответствующее фото появилось в Instagram.
В кадре звезда позирует вместе с украинской телеведущей Екатериной Осадчей.
В то время, как Екатерина позирует вся в красном, Руслана запечатлена в коротком топе и джинсах. Это позволяет хорошо увидеть подкаченный живот артистки.
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