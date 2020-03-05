Перезимували. На високі цифри в платіжках скаржаться жителі українських сіл. Кажуть, обіцяного зниження так і не діждалися. Як пережили зиму у глибинці?

Теплою зимою намерзлися. У Катеринівці місцеві жителі радіють весні. Перезимували.

Тамара, жителька села Катеринівка:

Люди у валянках одіті-обуті лягають спати. Но мене спасає плита кирпична. В хаті. І оце так перезимували. Якби не дрова, то я не знаю, що б було. Вони то обіщають, вони-то кажуть, зменшилось, а в ітогє - воно не зменшилося, в платіжках воно не зменшилося, тому що субсидію уменшили.

Віра Олексіївна показує пеньки на своєму подвір'ї. Великий горіх і шовковицю - взимку пустили на дрова:

От пеньок, там, де великий горіх, і один пеньок, і отам аж за забором - другий пеньок. Позрубувала, бо треба ж чимсь топить у хаті. Ось абрикоса і шовковиця, теж ж попиляла, бачите, на дрова. Дрова - коштують 6 тисяч машина. Як я можу купити на 1740 грн?

Тетяна Іванівна каже: на оплату комунальних послуг віддавала ледь не всю пенсію.

Тетяна Іванівна Друкіна, жителька села Катеринівка:

1600 тієї субсидії, треба і за світло заплатить, і газ заплатить. Я доплачую зі своєї пенсії. На інше я можу - так, мукички взяти, олійки і сахарку. Більше в мене нічого нема. Як я виживаю…

Жінка веде у свій будинок. Показує - серед зими заходилася будувати плиту, щоб перейти на обігрівання дровами:

Оце сусідка мені кирпича виписала. Не хватило, сусідка давала. Пісок давала сусідка мені. Бо це все в зиму було.

А от жителі Зачепилівки - жаліються на дорогу воду.

Таїсія Філіпська, жителька смт Зачепилівка:

У нас, на данный момент, куб воды с канализацией холодный, чтоб вы знали, самый дорогой, наверное, в Украине - 67 гривен. Собираются повышать еще. Так что я не знаю, что нас ждет. Просто вымирание.

Люди пропонують: замість зниження субсидій - зменшити самі тарифи:

Лучше пусть всем одинаково будут платежи, чем субсидия в одних больше, в одних меньше.

На невідповідність тарифів на житлово-комунальні послуги і доходів людей звертає увагу й колишня очільниця Харківщини Юлія Світлична.

Юлія Світлична, депутат Харківської облради:

Несоизмеримые платежки по отношению к тем доходам, которые есть у людей. Прежде чем повышать платежи на коммунальные услуги, нужно, безусловно, обратить внимание на повышение и социальных гарантий, и пенсий, и заработных плат. И чтобы каждая семья могла себе позволить не выживать в соответствии с теми платежками, которые приходят на месяц, а часть, небольшую часть своего дохода семьи - отправлять на погашение жилищно-коммунальных платежей, а остальную, большую часть - планировать на свою нормальную жизнь. Получается наоборот: 80 или 90% всего дохода некоторых семей припадает исключительно на погашение платежей жилищно-коммунального хозяйства. Так не может быть.

Ця зима вже позаду, а попереду в багатьох жителів сіл ще виплата вартості спожитого газу. Селяни переконані: влада має зробити все можливе, щоб наступний опалювальний сезон не став таким же "дорогим".