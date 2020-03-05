На Харківщині за ініціативи Юлії Світличної переглядають захмарні тарифи на житлово-комунальні послуги [ Редактировать ]
Перезимували. На високі цифри в платіжках скаржаться жителі українських сіл. Кажуть, обіцяного зниження так і не діждалися. Як пережили зиму у глибинці?
Теплою зимою намерзлися. У Катеринівці місцеві жителі радіють весні. Перезимували.
Тамара, жителька села Катеринівка:
Люди у валянках одіті-обуті лягають спати. Но мене спасає плита кирпична. В хаті. І оце так перезимували. Якби не дрова, то я не знаю, що б було. Вони то обіщають, вони-то кажуть, зменшилось, а в ітогє - воно не зменшилося, в платіжках воно не зменшилося, тому що субсидію уменшили.
Віра Олексіївна показує пеньки на своєму подвір'ї. Великий горіх і шовковицю - взимку пустили на дрова:
От пеньок, там, де великий горіх, і один пеньок, і отам аж за забором - другий пеньок. Позрубувала, бо треба ж чимсь топить у хаті. Ось абрикоса і шовковиця, теж ж попиляла, бачите, на дрова. Дрова - коштують 6 тисяч машина. Як я можу купити на 1740 грн?
Тетяна Іванівна каже: на оплату комунальних послуг віддавала ледь не всю пенсію.
Тетяна Іванівна Друкіна, жителька села Катеринівка:
1600 тієї субсидії, треба і за світло заплатить, і газ заплатить. Я доплачую зі своєї пенсії. На інше я можу - так, мукички взяти, олійки і сахарку. Більше в мене нічого нема. Як я виживаю…
Жінка веде у свій будинок. Показує - серед зими заходилася будувати плиту, щоб перейти на обігрівання дровами:
Оце сусідка мені кирпича виписала. Не хватило, сусідка давала. Пісок давала сусідка мені. Бо це все в зиму було.
А от жителі Зачепилівки - жаліються на дорогу воду.
Таїсія Філіпська, жителька смт Зачепилівка:
У нас, на данный момент, куб воды с канализацией холодный, чтоб вы знали, самый дорогой, наверное, в Украине - 67 гривен. Собираются повышать еще. Так что я не знаю, что нас ждет. Просто вымирание.
Люди пропонують: замість зниження субсидій - зменшити самі тарифи:
Лучше пусть всем одинаково будут платежи, чем субсидия в одних больше, в одних меньше.
На невідповідність тарифів на житлово-комунальні послуги і доходів людей звертає увагу й колишня очільниця Харківщини Юлія Світлична.
Юлія Світлична, депутат Харківської облради:
Несоизмеримые платежки по отношению к тем доходам, которые есть у людей. Прежде чем повышать платежи на коммунальные услуги, нужно, безусловно, обратить внимание на повышение и социальных гарантий, и пенсий, и заработных плат. И чтобы каждая семья могла себе позволить не выживать в соответствии с теми платежками, которые приходят на месяц, а часть, небольшую часть своего дохода семьи - отправлять на погашение жилищно-коммунальных платежей, а остальную, большую часть - планировать на свою нормальную жизнь. Получается наоборот: 80 или 90% всего дохода некоторых семей припадает исключительно на погашение платежей жилищно-коммунального хозяйства. Так не может быть.
Ця зима вже позаду, а попереду в багатьох жителів сіл ще виплата вартості спожитого газу. Селяни переконані: влада має зробити все можливе, щоб наступний опалювальний сезон не став таким же "дорогим".
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