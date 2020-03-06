Наталія Королевська привітала жінок, що приймають участь у гуманітарній допомозі Донбасу [ Редактировать ]
Жінок, які останні шість років мешкають та працюють в прифронтовій зоні на Донбасі, з Міжнародним жіночим днем привітали народні депутати. З гуманітарною місією вони відвідали Слов'янськ та Дружківку.
"Сегодня сюда приехали женщины с гуманитарной миссией со всех областей Украины и я хочу сказать спасибо, всем женщинам, которые собирают гуманитарную помощь, доставляли ее сюда, сегодня вдоль линии разграничения в Марьинке, Красногорск едут женщины с гуманитарной миссией, чтобы поздравить всех, кто там живет шесть лет для того, чтобы дать хоть немного надежды и веры в завтрашний день", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".
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