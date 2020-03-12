В Еквадорі новий етап дослідження акул-молотів. Кільком малькам цього виду вживили акустичні трекери, що допоможуть науковцям з'ясувати маршрути міграції хижаків.

Риби підростають на теплому мілководді поблизу Галапагоських островів, а потім вирушають у доросле життя по всьому Тихому океану. Останнім часом молотів значно поменшало, адже ці акули - цінний рибальський трофей, але розмножуються дуже повільно.