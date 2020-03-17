У Чернівцях померла жінка з підозрою на коронавірус [ Редактировать ]
У Чернівцях померла жінка, яка перебувала на стаціонарному лікуванні з підозрою на коронавірус. Про це повідомили в Чернівецькій обласній державній адміністрації.
За їхніми даними, смерть настала внаслідок важкої супутньої неврологічної патології, не пов'язаної з проявами коронавірусної інфекції. Аналізи на наявність COVID-19 у жінки взяли у неділю.
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