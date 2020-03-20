Из Польши вернутся домой более 600 украинцев [ Редактировать ]
В пятницу, 20 марта, из польского Перемышля отправился уже четвертый специальный поезд с гражданами Украины, которые оказались заблокированными на территории Евросоюза из-за мер по противодействию коронавирусу. Об этом сообщает Министерство иностранных дел в Facebook.
Так, специальным поездом из Перемышля в Украину возвращаются еще 614 украинских граждан. В общем сегодня из Польши были эвакуированы более 2 тысяч украинцев.
"В целом эти рейсы помогли добраться Украины 2402 гражданам. Еще один рейс из Перемышля запланирован на вечер", - отметили в МИД.
Ранее мы писали, что из Хорватии вернулись более 60 украинцев.
по теме
В Украине суд вынес первое решение за нарушение правил карантина
Сообщается, что решение было принято в отношении жительницы Киева
Коронавирус в Украине: что известно
С каждым днем мы узнаем о новых случаях инфицирования и жертвах
Пандемия коронавируса: в Украине будут курсировать авто с громкоговорителями
Отмечается, что людям настоятельно рекомендуется не покидать своего жилья без особой потребности
Кабмин призывает не выселять студентов из общежитий из-за коронавируса
Шмыгаль призвал ректоров вузов способствовать студентам
"Ни денег, ни рейса": украинцы не могут вернуться домой
В редакцию "Подробностей" обратились украинские туристы, которые "застряли" в Дубай