В пятницу, 20 марта, из польского Перемышля отправился уже четвертый специальный поезд с гражданами Украины, которые оказались заблокированными на территории Евросоюза из-за мер по противодействию коронавирусу. Об этом сообщает Министерство иностранных дел в Facebook.

Так, специальным поездом из Перемышля в Украину возвращаются еще 614 украинских граждан. В общем сегодня из Польши были эвакуированы более 2 тысяч украинцев.

"В целом эти рейсы помогли добраться Украины 2402 гражданам. Еще один рейс из Перемышля запланирован на вечер", - отметили в МИД.

Ранее мы писали, что из Хорватии вернулись более 60 украинцев.