В Ізраїлі ввели режим надзвичайної ситуації [ Редактировать ]
Режим надзвичайної ситуації через коронавірус запровадили в Ізраїлі. Громадянам заборонили виходити з дому. Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу наголосив, що це не рекомендація, а наказ, за виконанням якого стежитиме поліція.
Виходити з дому можна буде лише в трьох випадках - по продукти, ліки або медичну допомогу. Виняток зробили лише для людей, що забезпечують життєдіяльність країни.
Попередньо обмеження діятиме тиждень, але його можуть подовжити. В Ізраїлі наразі інфіковано близько шестисот осіб. З них шестеро - у важкому стані. Померлих немає. Одужали 14.
по теме
Вакцина від коронавірусу: Ізраїль звітує про успішне випробування
У Національному дослідному інституті міста Галілеї в Ізраїлі розробили вакцину від коронавірусу, яка вже успішно пройшла усі етапи випробувань
У Чернівцях чоловік загиблої жінки звинуватив лікарів у брехні
У Чернівцях кількість інфікованих коронавірусом зросла. За останню добу, діагноз підтвердився у п'яти осіб: четверо з них контактні, ще одна людина раніше повернулася з-за кордону
Український літак направиться до Китаю за тестами і медобладнанням - Володимир Зеленський
В Україні перша людина одужала від коронавірусу. Чоловік із Чернівців, у якого першого в Україні було діагностовано коронавірус, вилікувався і повертається додому
Мінохрони здоров'я зобов'язало приватні лабораторії повідомляти про результати тестів на коронавірус
Про другий летальний випадок внаслідок коронавірусу повідомило напередодні Міністерство охорони здоров'я України. Увечері 17 березня від недуги, спричиненої вірусом, на Івано-Франківщині померла 56-річна жінка
Кабмин соберется на заседание: какие вопросы рассмотрят
В пятницу, 20 марта, Кабинет министров Украины проведет заседание