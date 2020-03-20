Режим надзвичайної ситуації через коронавірус запровадили в Ізраїлі. Громадянам заборонили виходити з дому. Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу наголосив, що це не рекомендація, а наказ, за виконанням якого стежитиме поліція.

Виходити з дому можна буде лише в трьох випадках - по продукти, ліки або медичну допомогу. Виняток зробили лише для людей, що забезпечують життєдіяльність країни.

Попередньо обмеження діятиме тиждень, але його можуть подовжити. В Ізраїлі наразі інфіковано близько шестисот осіб. З них шестеро - у важкому стані. Померлих немає. Одужали 14.