Додаткові тест-ситеми на виявлення коронавірусу вже в Україні. Напередодні борт з Китаю доправив їх на Львівщину, а звідти в інші західні регіони. Окремий літак приземлився і на Харківщині.

Вночі у Львівський аеропорт прибув літак Нацгвардії. Ним військовослужбовці доставили частину допомоги із Китаю: медичні маски, захисні костюми та тест-системи. Всього близько 4 тонн вантажу. Частину передали в Хмельницьку та Закарпатську області.

Максим Козицький, голова Львівської обласної адміністрації:

Тест-системи поділяються двох типів: експрес-тести, які ми тримали, також отримали реагенти для проведення ПРЛ-реакцій. Зараз ми вивчаємо сумісність тих реагентів, які ми отримали з лабораторіями, які знаходяться у Львівській області.

У Львівській області підтверджено 2 випадки зараження. Нині в обласній інфекційній лікарні - 40 пацієнтів із підозрою на Covid-19. На Львівщині оголосили надзвичайну ситуацію.

Майже 3 тисячі респіраторів та 3 сотні захисних костюмів отримали лікарі інфекційної лікарні Закарпаття. А ще 5 тисяч швидких тест-систем та тисячу 1700 ПЛР-систем на виявлення зараження. Допомогу розподіляють по районах. Напередодні на Закарпатті в місцевій лабораторії вперше підтвердили зараження коронавірусом. Лікарі повторно провели експрес-тест - він виявився негативним. Тепер чекають результатів з Києва. Хвору госпіталізували. Ймовірно, вона могла заразитися від чоловіка, він повернувся з-за кордону. В області складено 12 адмінпротоколів про порушення режиму самоізоляції на тих, хто повернувся з-за кордону. Суму штрафу визначає суд.

Олексій Гетьманенко, в.о. голови Закарпатської облдержадміністрації:

Є 3 види штрафів: попередження, потім штраф, а суми вам не можу назвати.

Напередодні до Харкова також прибув літак з експрес-тестами, захисними костюмами та масками. Як розповіли в обласній адміністрації, наразі тести охороняють, між лікарнями розподілятимуться за необхідністю.

Олександр Ярославський, член антикризового штабу:

В Харьковском регионе прибыло то количество, которое абсолютно закроет потребности минимум месяца на три. Их разделили между областями. Харьковской области досталось достаточное количество.

Визначати, хто з харків'ян зможе пройти тест на коронавірус, будуть лікарі - за наявності симптомів хвороби.

В Одесі в тролейбуси, трамваї та маршрутні таксі пускають лише офіційно працевлаштованих людей - і не більше десяти. Пасажири мають надати відповідний документ, або довідку з місця роботи разом з посвідченням особи. За декілька днів мерія планує роздати на підприємства спеціальні перепустки для проїзду. Крім того, скоротили кількість маршрутів: з 64 до 10.

Олександр Ілько, директор департаменту транспорту Одеської міськради:

Задача этих перевозок - это обеспечение и функционирование предприятий, организаций, учреждений, от которых зависит жизнедеятельность города.

На Прикарпатті п'ятеро інфікованих. Одна людина померла, стан решти, серед яких і двоє медпрацівників, - середньої важкості. Хворих з підозрою на коронавірус в області - 36 осіб. На самоізоляції майже 400 людей. Всі - контактні особи. Щодо 65-річної жінки, яка померла вчора, результатів тесту на коронавірус ще чекають.

Руслан Савчук, директор ДУ "Івано-Франквський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України":

Також був госпіталізований її чоловік, який на даний час знаходиться в обласній інфекційній клінічній лікарні під медичним спостереженням. Ми уточнили контактних осіб померлої - їх є троє, і вони на даний час в ізоляції.

В Івано-Франківську і подібно до італійців влаштували флеш-моб. Близько восьмої вечора жителі одного зі спальних районів міста вийшли на балкони квартир і дружньо заспівали гімн України. Так хотіли збадьорити сусідів, які сидять вдома та підняти моральний дух. Акцію обіцяють повторювати. Долучатися закликають усіх українців.