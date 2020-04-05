Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила мільйон двісті тисяч. Одужали понад 250 тисяч людей. У Європі звітують про покращення ситуації. Детальніше - в наступному сюжеті.

Уперше з початку епідемії. За останню добу в Італії скоротилася кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії.

Анджело Борреллі, голова Департаменту цивільного захисту:

Це дуже важливі новини, тому що дають можливість лікарям перевести подих. На жаль, ми зафіксували 681 летальний випадок, але це число теж постійно скорочується.

Позитивні тенденції відзначають і в Іспанії. Рівень смертності найнижчий за останні 10 діб. За 24 години загинули вісімсот людей. Спадають і темпи поширення коронавірусу. Тим не менш, за кількістю заражених країна на другому місці у світі. Тож суворий карантин мають намір продовжити до кінця місяця.

Британцям радять готуватися до більш жорстких обмежень. Очільник тамтешнього МОЗу пригрозив заборонити громадянам вправи на свіжому повітрі, якщо не будуть дотримуватися карантинних правил. Ці вихідні на туманному альбіоні видалися рекордно теплими, тож у деяких лондонських парках яблуку ніде було впасти.

Мет Хенкок, міністр охорони здоров'я Великої Британії:

Більшість дослухається до настанов уряду. Адже залишатися вдома критично важливо. Але є люди, які не роблять цього. Мені складно про це говорити. Але доводиться. Нагадую: засмагати і влаштовувати пікніки в парках зараз не можна.

У Сполученому Королівстві теж інфекція шириться повільніше. За останній тиждень темпи приросту скоротилися вдвічі. Зменшується кількість нових заражених і в Німеччині. А в Австрії за останню добу одужали більше людей, ніж захворіли.

Натомість у Сполучених Штатах хвороба не відступає. Кількість хворих перевищила 310 тисяч - це найвищий показник у світі.

Дональд Трамп, президент США:

Наступний тиждень буде найскладнішим. Буде багато смертей, на жаль. Ми зараз зосереджуємося на найбільш постраждалих регіонах. Намагаємося передбачити нові спалахи, хоча вони виникають раптово.

Найбільше потерпає Нью-Йорк. У штаті випадків захворювання майже стільки ж, скільки й в усій Італії - близько 115 тисяч. На боротьбу з епідемією туди направлять тисячу військових на допомогу місцевим медикам.

Тривожна ситуація нині в Японії. Там зафіксували найвищий добовий приріст інфікованих. Раніше країні вдавалося стримувати хворобу - навіть карантин не запроваджували, лише заборонили масові заходи. Та за останній тиждень хвороба почала ширитися агресивніше. Про імовірність нового спалаху застерігають і в Індії. Там зафіксували першу смерть від коронавірусу в густонаселених нетрях Мумбаї. У таких районах проблеми з санітарією, і ізолювати інфікованих складно. Тож медики побоюються, що в наступні тижні ситуація може вийти з-під контролю.