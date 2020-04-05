Не до розваг на Донбасі. Там поранено українського військового. Про це повідомили у Штабі операції об'єднаних сил.

За минулу добу режим перемир'я ворог порушив вісім разів. Більше про ситуацію на передовій - розкаже Ірина Баглай.

Село на Луганщині, колись воно було сіре, а фактично будинки бойовики облаштовували під свої вогневі точки. Тепер цю територію контролюють українські військові. Пильнувати доводиться і вдень і вночі. Адже ландшафт - пагорби і низини дозволяють противникові наближатись і лишатись непоміченими.

"Бескид", військовослужбовець Збройних Сил України:

Складний рельєф місцевості можна підлазити, виходити виповзати на вигідні рубежі і відповідно, працювати по ділянках де ходять військовослужбовці

За пагорбами найманці ховають і свої міномети, цієї ночі у бік села знову випустили кілька мін.

"Бескид", військовослужбовець Збройних Сил України:

Стараються стріляти чітко, але їм то не вдається вони попадають по населеному пункту, так як ми тут стоїмо, недольот, перельот от тобі і в хату.

В селі лишились жити кілька людей, проте на вулиці їх не зустріти. Ходити тут небезпечно, може поцілити куля. Піхотинці вже відчули присутність тут ворожих снайперів. Їхній побратим загинув від такого пострілу, просто на посту спостерігаючи аби ворог не підійшов.

Руслан, військовослужбовець Збройних Сил України:

В тепловізор бачили вийшло два світляка і сховались за деревом близьке расстояніє до наших позицій, легко можна влучити в спостерігача.

Олександр, військовослужбовець Збройних Сил України:

Ймовірно снайпер за дерево ховався прийшлось його виганяти звідти

Активність бойовиків підвищується саме із сутінками. Адже вночі важко помітити що відбувається. Однак кілька невдалих спроб ворога наші піхотинці швидко присікли. Вивчити розташування піхотинців бойовики намагались з неба, але вояки збили ворожий безпілотник

"Бескид", військовослужбовець Збройних Сил України:

Були ймовірні підходи противника, але ми даємо відповідь там де вони стараються наближатись

Та й полишені хати стають укриттям для диверсантів. Тому тепловізори і нічники для піхотинців на вагу золота - основне знаряддя для безпеки всього підрозділу.