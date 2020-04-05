На Хрещатику сталася масштабна пожежа [ Редактировать ]
Димно сьогодні було й у столиці. Близько другої години ночі на Хрещатику зайнявся підземний колектор з електрокабелями. Через велику напругу, ліквідувати пожежу вдалось близько десятої ранку.
Внаслідок аварії майже 80 будинків залишились без електрики, а пошкоджені кабельні мережі Укртелекому. Причини загоряння встановлюють.
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