В Україні зафіксували 1462 зараження коронавірусом [ Редактировать ]
В Україні зафіксовано 1462 пацієнти зі встановленим діагнозом коронавірус. За минулу добу, медики підтвердили 143 нові зараження. Від початку спалаху інфекції в країні померли 45 людей. 28 - побороли недугу.
- Найбільше уражених COVID-19 у столиці - 253;
- Трохи менше у Чернівецькій області - 247;
- На Тернопільщині та Івано-Франківщині - по 160;
- Жодного випадку Коронавірусу не зареєстровано лише у Миколаївській області.
Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я України:
Феномен Миколаївської області буде також детально розглянутий. Чому саме там не зареєстровані випадки - чи це реальна картина, чи десь у нас є порушення алгоритмів. Зі 143 зареєстрованих випадків коронавірусної хвороби - 9 випадків зареєстровано у дітей і, на жаль, 32 - медичні працівники. У статево-віковій структурі жінки переважають над чоловіками: 54,2% випадків захворювання становлять саме жінки.
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