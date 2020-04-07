В Україні зафіксовано 1462 пацієнти зі встановленим діагнозом коронавірус. За минулу добу, медики підтвердили 143 нові зараження. Від початку спалаху інфекції в країні померли 45 людей. 28 - побороли недугу.

Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я України:

Феномен Миколаївської області буде також детально розглянутий. Чому саме там не зареєстровані випадки - чи це реальна картина, чи десь у нас є порушення алгоритмів. Зі 143 зареєстрованих випадків коронавірусної хвороби - 9 випадків зареєстровано у дітей і, на жаль, 32 - медичні працівники. У статево-віковій структурі жінки переважають над чоловіками: 54,2% випадків захворювання становлять саме жінки.