Жителька Мар'їнки поранена внаслідок обстрілів бойовиків. Напередодні окупанти з гранатометів цілили по населеному пункту. Осколками пенсіонерці травмувало ногу - її доправили до лікарні в Кураховому.

Загалом, за минулу добу російські найманці 10 разів порушили режим тиші. Били з мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Біля Красногорівки поцілили в автівку журналістів - з безпілотника окупанти скинули на машину гранату. Минулося без жертв.

Втрат у Збройних силах немає. Випадків захворювання на коронавірус у складі Об'єднаних сил не зафіксовано.