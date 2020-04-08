Жителька Мар'їнки поранена внаслідок ворожих обстрілів [ Редактировать ]
Жителька Мар'їнки поранена внаслідок обстрілів бойовиків. Напередодні окупанти з гранатометів цілили по населеному пункту. Осколками пенсіонерці травмувало ногу - її доправили до лікарні в Кураховому.
Загалом, за минулу добу російські найманці 10 разів порушили режим тиші. Били з мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Біля Красногорівки поцілили в автівку журналістів - з безпілотника окупанти скинули на машину гранату. Минулося без жертв.
Втрат у Збройних силах немає. Випадків захворювання на коронавірус у складі Об'єднаних сил не зафіксовано.
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