Створити фонд підтримки зарплат, не допустити затримки пенсій та прокредитувати роботодавців на час пандемії - це першочергові кроки, які допоможуть уникнути гуманітарної кризи під час пандемії.

Так вважає голова конфедерації профспілок Сергій Каплін. Він наполягає, головне завдання влади не тільки не допустити поширення інфекції, а й допомогти зберегти робочі місця та забезпечити українців вчасними соціальними виплатами.

Сергій Каплін, голова конфедерації профспілок України: