Сергій Каплін закликав не допустити затримки пенсій українцям [ Редактировать ]
Створити фонд підтримки зарплат, не допустити затримки пенсій та прокредитувати роботодавців на час пандемії - це першочергові кроки, які допоможуть уникнути гуманітарної кризи під час пандемії.
Так вважає голова конфедерації профспілок Сергій Каплін. Він наполягає, головне завдання влади не тільки не допустити поширення інфекції, а й допомогти зберегти робочі місця та забезпечити українців вчасними соціальними виплатами.
Сергій Каплін, голова конфедерації профспілок України:
Сьогодні вже половина українців постраждала від пандемії коронавірусу в Україні. Частина з них вже втратили робочі місця, частина втратили доходи від свого бізнесу, частина втратили свої заробітні плати, наступні можуть бути пенсіонери.
Затримка пенсій в один тиждень буде просто гуманітарною катастрофою для нашої держави, ми не маємо права допустити ніякої критичної ситуації, тому президент, уряд і парламент об'єднуючи бюджети місцевих рад і центральний бюджет, вишукуючи в тому числі кредитні кошти, повинні створити фонд підтримки єдиного соціального внеску і підтримки фонду заробітних плат, які надзвичайно залежать між собою.
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