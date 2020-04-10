Спортсмени, які змушені сидіти на карантині, вишукують можливості підтримувати форму, не виходячи з дому. Незвичайний спосіб вигадав шведський фристайлер.

Просто на балконі він встановив брусок і по ньому катається на лижах. І такі тренування не менш видовищні, ніж справжні виступи лижного віртуоза.