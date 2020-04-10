Швед облаштував лижний тренажер на власному балконі [ Редактировать ]
Спортсмени, які змушені сидіти на карантині, вишукують можливості підтримувати форму, не виходячи з дому. Незвичайний спосіб вигадав шведський фристайлер.
Просто на балконі він встановив брусок і по ньому катається на лижах. І такі тренування не менш видовищні, ніж справжні виступи лижного віртуоза.
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