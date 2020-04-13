Європейців закликали не бронювати тури на літній відпочинок [ Редактировать ]
Європейців закликали не планувати літніх відпусток. Таке заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, бронювати тури на відпочинок не варто, адже нині ніхто не може робити достовірних прогнозів на липень та серпень.
Також чиновниця зазначила, що обмеження на відвідування будинків для літніх людей, запроваджені через коронавірус, триватимуть і наступного року. Доки не буде винайдено та апробовано вакцину.
На думку експертів Європейського центру з контролю і профілактики захворювань, COVID-19 у Європі ще не досяг піку. Хоча у ВООЗ і кажуть про уповільнення пандемії у Старому Світі.
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