На Волині вирішили поборотися за ідеальну чистоту одного з найбільших пунктів пропуску на межі України й Польщі. Вантажівки та легковики, які в'їжджають у країну, знезаражують спеціальним розчином. Як усе відбувається - бачила Сніжана Сидорук.

На українсько-польському кордоні масштабна дезінфекція. Знезаражують міжнародний пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Митники та прикордонники спеціальним розчином обробляють увесь транспорт, який в'їжджає в Україну.

На Волині цей пункт пропуску єдиний, через який можна потрапити в Україну з Польщі. Рух вантажівок, попри карантин, тут не зупиняли. За добу кордон перетинає близько двох сотень ваговозів. Далекобійник Ігор Павлов, родом із Миколаївщини, везе вантаж із Польщі в українську столицю. Чоловік каже, попри карантин роботи у нього не поменшало. Від вірусу захищається.

Ігор Павлов, водій далекого прямування:

У мене маска, аж дві. Міняю переодически. Є і маска, і очки, а що безпечно - ми ж нікуди не виходимо - всьо в машині і готовим. Бач маска яка, дедушка як в противогазе.

Знезаражують адміністративні приміщення та місця митного оформлення. Таку дезінфекцію на кордоні планують зробити щотижневою. А от колеса машин спеціальним розчином оброблятимуть щодня.

Віталій Лопошук, головний інспектор Волинської Держмитслужби:

Проводяться вони, шумерським сріблом, котре сертифіковано в Україні і відповідним чином повністю дезінфікує той наявний можливий вірус, який може проникнути взагалі на якісь предмети чи автотранспортні засоби. Проводять і вантажні транспортні засоби, і легку дезінфекцію.

Водії жартують: автівки вже стерильні, бо їх знезаражують по обидва боки кордону.

Сергій, водій далекого прямування:

В поляків тоже, вони в арку якусь тако там промочують. Автомобілі теж переїжджають і автоматично зразу теж колеса промочуються. Ну в нас так зараз щось обприскують.

Пасажирського транспорту у пункті пропуску небагато. Черг немає. За добу в'їжджає до трьох десятків легковиків. А ще курсують автобуси, які спеціально перевозять заробітчан. Піший перехід закритий.

Оксана Петрів, помічниця начальника Луцького прикордонного загону, начальниця пресслужби:

Люди повертаються в Україну вже не такими великими партіями, як це раніше було. За минулу добу ми пропустили близько 800 наших громадян. Якщо говорити з початку карантину, то це більше як 24 тисячі.

Наступного тижня на кордоні прогнозують пожвавлення. Українці повертатимуться додому на Великодні свята. У тих пунктах пропуску, які продовжать працювати, уже контроль посилюють, щоб вчасно виявити та ізолювати хворих.