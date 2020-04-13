Поки одні підприємці під час карантину рахують збитки, інші компанії навпаки - процвітають та радіють новим клієнтам. Серед таких найстаріший веломагазин у Нью-Йорку. Його власники, що торгують двоколісниками вже понад століття, кажуть - у складні часи завжди зростає попит на вічний транспорт. Більше розкаже Ольга Жидецька.

Магазин Беліт Байсиклз відкрився саме перед тим, як Нью-Йорк скосила епідемія убивчої іспанки. Цілком безбідно він пережив і велику депресію, й інші катаклізми, що випали на долю американців за останніх сто років. І тепер, коли абсолютна більшість крамниць зачинена, тут, як на стратегічному підприємстві, кипить життя. Власники магазину кажуть - завжди в критичні моменти їхній товар ставав особливо затребуваним. Адже коштує відносно недорого, витрат на пальне не потребує, зате часом дуже добре виручає.

Пітер Фроуз, співвласник веломагазину:

Коли справи кепські і немає транспорту, коли під час урагану Сенді бракувало бензину, коли 11 вересня було перекрито рух, всі повернулися до велосипедів. І ось тепер знову. Що ми можемо вдіяти? Лише радити "Залишайтеся в безпеці, їздить велосипедами!"

Господар магазину відзначає - нині продажі зросли проти звичайної весни. І покупці приходять із конкретною метою й одразу беруть. Тоді як раніше багато хто довго приглядався до двоколісників. Серед клієнтів головно ті, кому попри карантин необхідно пересуватися містом. З-поміж таких Олівер Бакнор, що із водіїв перекваліфікувався у велокур'єри.

Олівер Бакнор, кур'єр:

Взагалі-то я водій фургона. І раніше цим заробляти було непросто через високу конкуренцію, а тепер я взагалі втратив роботу. Але маю дозвіл на доставку продуктів. Тож розвозитиму їжу з ресторанів.

Також чимало покупців у віці за 60. Адже велопоїздка - дозволяє і м'язи потренувати, і шанси підчепити коронавірус на свіжому повітрі мінімальні, на відміну від громадського транспорту. А ще власники магазину кажуть - нині суттєво побільшало замовлень на ремонт велотехніки.

Адже через непевну економічну перспективу американці змушені заощаджувати. За підрахунками експертів, у другому кварталі цього року безробіття у Сполучених Штатах сягне рекордного після 1940-х років показника понад 12%. А на відновлення економіки та робочих місць знадобиться кілька років.