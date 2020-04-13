В Китаї обмежили публікацію досліджень щодо походження коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє американський телеканал CNN, журналісти посилаються на директиви, які отримали від уряду два університети.

Згідно з розпорядженням, усі наукові матеріали щодо коронавірусу мають пройти перевірку у трьох відповідних державних установах КНР. Серед критеріїв, за якими оцінююватимуть публікації - наукова цінність та відповідний час для оприлюднення.

Донині кілька науковців у Китаї та Гонконгу вже встигли публікувати статті без цензури, вони вказують, що китайська влада спочатку приховувала спалах коронавірусу.

Іноземні розвідки, зокрема американська, також заявляли, що Китай приховує реальну кількість жертв інфекції