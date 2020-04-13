Друга хвиля пандемії коронавірусу буде значно слабшою. Про це заявив голова китайської експертної групи з лікування ковід-19 Чжан Веньхун.

За його словами, новий спалах очікують у листопаді, прогноз базується на математичних розрахунках. Також науковці припускають, що складною буде боротьба з епідемією у країнах Африки та Латинської Америки, оскільки там суспільна медицина слабо розвинена. Водночас влада Китаю дозволила клінічні випробування вакцини від коронавірусу нового типу. Вона стане другим препаратом в країні і третім у світі серед тих, що наразі на етапі клінічних випробувань.