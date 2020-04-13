В Європі рекордний обвал цін на електроенергію. Там фіксують так звані "від'ємні" ціни на електрику, коли виробники та постачальники подають струм споживачам собі у збиток. Про це свідчать дані європейської енергетичної біржі Норд Пул. Вона систематизує споживання та вартість електроенергії з-понад десятка європейських країнах. При чому показники зафіксовані у робочі дні, а не у святкові -коли бізнес-активність традиційно знижується.

Ситуція, за даними Норд Пул, аналогічна і у східно-європейських країнах-членах ЄС. Зазвичай, економісти падіння споживання електрики трактують, як ознаку серйозного зниження економічного виробництва в усіх сферах промисловості.