У п’ятницю, 17 квітня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" - депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук.



Які ваші відчуття зараз - напередодні Великодніх свят? Чи не отримаємо нові спалахи коронавірусу після служб у храмах, якщо люди таки не залишаться вдома, щоб дивитися служби онлайн чи по телебаченню?

Я вірю і переконана, що здоровий глузд, організація і дисципліна переможуть. Соціологія показує: 80% українців залишаться вдома. Я звертаюсь до тих 20%, які ще не вирішили для себе: залиштесь, будь ласка, вдома, збережіть життя і здоров'я своє і своїх близьких.



Яка ваша думка про можливості виходу з карантину? Не сидіти ж нам вдома, поки не знайдуть вакцину від вірусу. Чи варто вже зараз розробляти сценарії послаблення або переосмислення карантину, щоб бізнеси могли працювати? Та якими можуть бути рішення з цього приводу?

Кожна країна шукає свою модель, тому що має свою динаміку перебігу хвороби, свою летальність, і вирішує питання м'якого виходу з карантину кожен по-своєму. Ми теж маємо свої моделі. Я все-таки вірю в більш реалістичну модель, яка буде полягати в наступному: після травневих свят ми почнемо поетапний вихід із карантину. Тобто ті люди працездатного віку, які не захворіли, пройшли процес самоізоляції й можуть працювати - повернуться на свої робочі місця. Групи ризику, тобто старші люди, пенсіонери будуть залишатися вдома. Я думаю, що це також буде стосуватися ще деякий час школярів і студентів, але люди, які можуть заробляти, повинні це робити.



Що ви можете відповісти на критику від опозиції щодо перегляду держбюджету? Чи справді у держави є ресурс, щоб фінансувати достатньо боротьбу з вірусом?

Опозиція на те й опозиція, щоб критикувати, це їхня робота. А робота влади - робити все, щоб такий ресурс був. Через наші внутрішні резерви, через наші зовнішні запозичення, але ми маємо знайти кошти. І ми їх знаходимо. Сьогодні є стабілізаційний фонд: 65 мільярдів. Багато це чи мало - можемо дискутувати, але на період карантину, я сподіваюся, цього буде достатньо. Дійсно, ми маємо говорити про коронакризу, бо, крім коронавірусу, ми маємо економічну кризу, спричинену, звичайно, вірусом, рецесією - багатьма факторами. Але, тим не менш, сьогодні план, який має уряд, є оптимальним. Перегляд бюджету відбувся, медикам, пенсіонерам - всі соціальні виплати будуть виплачені вчасно. Ми маємо гроші, аби забезпечити необхідні виплати. А далі будемо бачити.



Що буде з відносинами з МВФ? Та коли нарешті Верховна Рада ухвалить банківський законопроект, який необхідний для отримання допомоги?

Банківський закон є наріжним каменем, і поки що ми його не прийняли у другому читанні. Але ми зробили все для того, аби прийняти його найближчим часом. Я прогнозую, що у квітні - на початку травня ми приймемо такий закон, і до кінця травня ми зможемо отримати перший транш.

Верховна Рада цього тижня значно збільшила штрафи за підпали сухої трави та відповідальність за знищення лісів. Власне, за те, від чого ми страждаємо у ці дні, ніби коронавірусу нам було мало. Чи вірите ви, що паліїв справді притягуватимуть до відповідальності? Та чи достатньо нових штрафів?

Ми дійсно збільшили відповідальність, у тому числі й кримінальну. Але я погоджуюся зі скептиками, які кажуть, що не лише штрафами потрібно працювати з населенням. Дійсно, це й робота місцевої влади. Проблема паліїв є багаторічною. Буквально 10 днів загоряння в Чорнобильській зоні - і 100 мільйонів з резервного фонду ми витратили, аби побороти й подолати цю пожежу. І тут треба вже всім нам задуматись: ми хочемо жити спалюючи своє навколишнє середовище чи хочемо дійсно бути цивілізованими людьми у 21 столітті. Я думаю, ця дилема - на користь цивілізації.