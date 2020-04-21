Пік епідемії СOVID-19 в Україні очікують на початку травня. Коли він мине, почнуть запроваджувати антикризові заходи з підтримки економіки. Про це президентові повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

На нараді в офісі глави держави йшлося також про додаткові виплати медикам, залученим до боротьби з поширенням недуги. Кошти мають перерахувати наприкінці квітня.