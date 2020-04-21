Коли очікується пік епідемії в Україні [ Редактировать ]
Пік епідемії СOVID-19 в Україні очікують на початку травня. Коли він мине, почнуть запроваджувати антикризові заходи з підтримки економіки. Про це президентові повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
На нараді в офісі глави держави йшлося також про додаткові виплати медикам, залученим до боротьби з поширенням недуги. Кошти мають перерахувати наприкінці квітня.
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