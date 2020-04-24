COVID-19 забрав життя 190 тисяч людей [ Редактировать ]
За кордоном на лікуванні від коронавірусу перебуває 161 українець. Про це повідомили в МЗС. Найбільше наших співвітчизників захворіло в Італії. Також недужі є у Греції, Іспанії, Швеції, Чехії, Німеччині та інших країнах.
Загалом у світі від початку епідемії зафіксовано понад два мільйони сімсот тисяч інфікованих. Померли понад 190 тисяч. Одужали 739 тисяч людей.
Сумне лідерство за кількістю хворих тримають Сполучені Штати. За ними йдуть Іспанія, Італія, Франція та Німеччина.
по теме
Іран обігнав Китай за кількістю заражених коронавірусом
У світі занедужали на коронавірус понад два мільйони 600 тисяч осіб. Більш як 180 тисяч померли. Іран за кількістю заражених обігнав Китай - там майже 86 тисяч хворих
Іспанія втретє продовжила карантин
В Іспанії через пандемію вже втретє продовжили карантин. Усі залишатимуться вдома щонайменше до 9 травня. Водночас там дозволили гуляти дітям - з 8 до 10 ранку
Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих у світі перевищила 2,5 мільйони людей
Загальна кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 25 мільйони людей. Померли - близько 180 тисяч, одужали майже 700 тисяч осіб. Найбільше заражених у США понад 800 тисяч. В Іспанії 204 тисячі
На Миколаївщині зафіксували першу смерть від COVID-19
Від початку епідемії в Україні всього на COVID-19 заразились - 6125 людей. Одужало - 367 пацієнтів. Померло вдвічі менше
У ЗСУ вперше за 10 днів не виявили нових випадків COVID-19
Як повідомили в командуванні медичних сил ЗСУ, на сьогодні в українській армії підтверджено 19 випадків COVID-19, з них один летальний, один пацієнт одужав