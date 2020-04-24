Правительство продлило закрытие границ [ Редактировать ]
Кабинет министров продлил ограничения на пересечение границ Украины на период карантина до 11 мая. Об этом говорится в распоряжении Кабмина №439-р.
Соответствующее решение правительство приняло на внеочередном заседании 24 апреля.
Внести изменение в распоряжение Кабинета министров Украины от 14 марта 2020 № 287 "О временном ограничении пересечения государственной границы, направленное на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" (Официальный вестник Украины, 2020, № 26, ст. 976, № 27, ст. 996), заменив в тексте распоряжения слова и цифры "до 24 апреля 2020" словами "до 11 мая 2020.
Ранее мы писали о том, что за границей от COVID-19 выздоровели 50 украинцев.
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