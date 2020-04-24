Кабинет министров продлил ограничения на пересечение границ Украины на период карантина до 11 мая. Об этом говорится в распоряжении Кабмина №439-р.

Соответствующее решение правительство приняло на внеочередном заседании 24 апреля.

Внести изменение в распоряжение Кабинета министров Украины от 14 марта 2020 № 287 "О временном ограничении пересечения государственной границы, направленное на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" (Официальный вестник Украины, 2020, № 26, ст. 976, № 27, ст. 996), заменив в тексте распоряжения слова и цифры "до 24 апреля 2020" словами "до 11 мая 2020.

Ранее мы писали о том, что за границей от COVID-19 выздоровели 50 украинцев.