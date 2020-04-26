У 11 пациентов Харьковской областной психиатрической больницы №1 диагностирован коронавирус. Об этом сообщил в Facebook председатель Харьковской областной госадминистрации Алексей Кучер.

"Статистика воскресного утра. Сегодня по количеству зарегистрированных подозрений и подтвержденных случаев имеем собственный антирекорд. За последние сутки в области лабораторно подтверждено 22 случая заболевания COVID-19. Источник происхождения болезни в некоторых подтвержденных случаев еще уточняется. Но, как известно сейчас, 11 заболевших находятся в Областной психиатрической больницы №1 (жители Чугуевского, Змиевского, Изюмского, Богодуховского и Зачепиловского районов)", - написал губернатор.

75 жителей Харьковской области с подтвержденным COVID-19 госпитализированы, 55 - на самоизоляции. Среди госпитализированных - 1 человек находится в реанимации на кислородной маске. С начала пандемии в регионе от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли два человека.

Как сообщали "Подробности", за минувшие сутки в Украине зафиксировано 492 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. По состоянию на 9:00 26 апреля число инфицированных возросло до 8617.