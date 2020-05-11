І одна зі сфер, що вже відчуває економічне падіння - це нерухомість. Усі українські забудовники рахують збитки. Продажі впали. Зрештою, як і на вторинному ринку, і на ринку оренди житла. Ділова активність знизилася, дехто з квартирантів був змушений із великих міст повернутися додому.

Тож чи буде на такому тлі падіння цін на квартири? За скільки зараз можна зняти житло у столиці? І чого чекати після карантину? З'ясовувала Юлія Жешко.

Попит на оренду та купівлю житла, навіть в умовах суворого картину не скоротився. Здавалось би тепер, ринок нерухомості мав би процвітати. Але орендодавці вимушено знижують ціни.

Про те, що карантин дедалі сильніше б'є по ринку нерухомості свідчать і ціни на сайтах з продажу та оренди квартир. Якщо іще півтора місяці тому, середня ціна однокімнатної квартири в Києві складала 12 тисяч гривень. То зараз - за ту саму ціну можна знайти житло в центрі міста з видом на урядовий квартал.

Яка причина повального зниження цін на житло розповів голова асоціації рієлторів України. Він вважає, що цінова політика змінилась лише з однієї причини - зменшення активності споживачів.

Юрій Піта, голова асоціації рієлторів України:

Если говорить о жилой недвижимости, то в этом случае просела активность на 70-80%. Рынок по сути замер. Это была первая реакция. На сегодняшний день, рынок оживает и количество жилой недвижимости выравнивается. Не так как было до карантина, но все-таки наблюдаем оживление рынка. Что касается цен - они упали на 10-20%.

Зниження цін на 20%, на думку екперта - граничне. Нижче уже не буде. Та за прогнозами, і така ситуація довго не протримається. Тож, ті, хто втратив роботу і частину заробітної платні за час карантину можуть готуватися до чергового стрибка цін. Та це стосується лише оренди. Купити нерухомість можна буде дешевше.

Юрій Піта, голова асоціації рієлторів України:

По купле-продаже на 10%. А по аренде они быстро восстановятся. Потому что людям нужно где-то жить. К осени аренда выровняется. Будет дешевле, но не на много. Вы понимаете, карантинные меры закончатся, условно говоря 22 мая. Но нельзя же сказать, что 23 мая закончится и економический кризис.

З оплатою у багатьох українців уже виникають проблеми. За словами орендарів, власники здебільшого ідуть на поступки.

Петро Цурукін, орендатор із Києва:

У мене є договір, фіксована сума, яку я маю платити щомісячно. Але зараз, за умов карантину - довелося домовитися з власницею квартири, щоб вона скоротила суму. Тому що моя компанія поставила мене у простой. Заробітня плата зменшилась утричі і я маю економити.

Подекуди, причина лояльності до наймача - людський фактор, але здебільшого бізнес-інтерес, вважають адвокати. Адже, втратити клієнта зараз легше, аніж знайти.

Юрій Демчин, адвокат:

Про те, що наймач має звільнити приміщення, якщо він платить під час карантину - ми такого не бачимо. Сторони намагаються уникати конфліктів. Адже орендодавець не знайде клієнта хоча б на ті самі кошти.

Але бувають випадки, коли власник іти на поступки категорично відмовляється, каже Таїсія. Вона винаймає у столиці трикімнатну квартиру.

Таїсія, орендаторка з Києва:

Просили снизить цену и пойти на уступки, потому что нет возможности платить полную сумму. Но нам сказала - либо сьезжайте, либо платите. Дали нам месяц чтобы сделать выбор. Видимо, хазяйка подумала, что она легко найдет арендатора за такую цену. Хотя, это трешка.

У разі будь-якого конфлікту з орендодавцем житла юристи рекомендують посилатися на положення Конституції про надзвичайну ситуацію. Згідно з законом, власник не може виселити наймача примусово. А от компаніям, у яких виникла суперечка - радять посилатися на цивільний кодекс України.

Юрій Демчин, адвокат:

Були внесені зміни до перехідних положень цивільного кодексу. Де були розширені права наймача. Які саме право - їх було звільнено від оплати під час карантину. Проте, це право не можна назвати абсолютним. Воно діє при наявності певних чинників. Наприклад, має значення чим займається підприємство. Якщо підприємство підпадає під діяльність, яка заборонена під час карантину він може просити орендодавця про звільнення від оплати під час карантину.

Завдяки змінам в цивільному кодексі винаймач нерухомості сьогодні більш захищений. Однак, попри це, за словами адвокатів у найближчі 2-3 місяці кількість судових позовів може зрости. І стосуватимуться вони саме офісних приміщень.