В Україні відкриють непродовольчі ринки [ Редактировать ]
Уряд дозволив працювати непродовольчим ринкам. Напередодні Кабмін ухвалив відповідне рішення. Головна вимога для торговців - дотримання санітарних норм. Продавці і покупці мають бути в масках.
Всі повинні дотримуватися дистанцій. А ще обов'язкові температурний скринінг та дезінфекція. Інакше на продавців чекає штраф і заборона працювати.
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