Уряд дозволив працювати непродовольчим ринкам. Напередодні Кабмін ухвалив відповідне рішення. Головна вимога для торговців - дотримання санітарних норм. Продавці і покупці мають бути в масках.

Всі повинні дотримуватися дистанцій. А ще обов'язкові температурний скринінг та дезінфекція. Інакше на продавців чекає штраф і заборона працювати.