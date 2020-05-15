Стала известна дата продолжения чемпионата России по футболу [ Редактировать ]
Чемпионат России по футболу, прерванный из-за эпидемии коронавируса COVID-19, возобновится 21 июня. Такое решение принято по итогам заседания Российского футбольного союза.
Сезоны ФНЛ (первый дивизион) и ПФЛ (второй дивизион) завершены досрочно, победитель определяется по состоянию на 17 марта. После коронавирусного карантина в Российской премьер-лиге командам будет разрешено делать по 5 замен в матче. До конца сезона игры будут проходить без зрителей.
Футбольные чемпионаты из-за пандемии были прерваны во всех европейских странах, кроме Беларуси. Франция и Нидерланды уже заявили об окончательной отмене сезона.
Бундеслига будет первым из европейских чемпионатов, который возобновится 16 мая после перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Продолжить сезон футбольным клубам также разрешили власти Чехии и Португалии. Предполагается, что игры там начнутся в конце мая. Матчи Английской премьер-лиги планируется возобновить 12 июня.
Напомним, что чемпионат Украины по футболу, прерванный из-за пандемии коронавируса COVID-19, возобновится 30 мая.
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