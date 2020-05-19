"Лечим души за копейки": медики психбольницы вышли на забастовку (видео) [ Редактировать ]
В "Клинической психбольнице имени Павлова" в Киеве медики протестуют против низких зарплат. По их словам, так жить нельзя - "Лечим души за копейки". Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
Зарплата врача за прошлый месяц составила 3000 грн.
Медики собираются на мирное собрание из-за того, что практически отсутствует государственное финансирование заведения. В связи с этим, больница не может оказывать адекватную помощь.
Сотни людей нуждающиеся в помощи, окажутся один на один со своей болезнью! Мы этого не видим и не слышим, но каждый день, вот уже 234 года, врачи и мед персонал этой больницы лечат души и спасают жизни за копейки.
В связи со второй волной медицинской реформы в Украине это больница оказалась на грани существования.
Ранее мы писали о том, что родители устроили протест под Кабмином и требуют открыть детсады.
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