В "Клинической психбольнице имени Павлова" в Киеве медики протестуют против низких зарплат. По их словам, так жить нельзя - "Лечим души за копейки". Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Зарплата врача за прошлый месяц составила 3000 грн.

Медики собираются на мирное собрание из-за того, что практически отсутствует государственное финансирование заведения. В связи с этим, больница не может оказывать адекватную помощь.

Сотни людей нуждающиеся в помощи, окажутся один на один со своей болезнью! Мы этого не видим и не слышим, но каждый день, вот уже 234 года, врачи и мед персонал этой больницы лечат души и спасают жизни за копейки.

В связи со второй волной медицинской реформы в Украине это больница оказалась на грани существования.

Ранее мы писали о том, что родители устроили протест под Кабмином и требуют открыть детсады.