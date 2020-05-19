Киевская визитка: когда заработают столичные фонтаны [ Редактировать ]
Одна из самых известных достопримечательностей Киева – фонтаны начнут работать с конца мая.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
По их словам, тестовые запуски фонтанов начнутся с конца недели, а на регулярной основе их включат 31 мая на День Киева.
"Обычно сезон работы фонтанов начинается 1 мая. В этом году восстановление работы фонтанов после зимы перенесли на конец мая в связи с карантинными ограничениями", - отмечается в сообщении.
Известно, что техническое обслуживание систем фонтанов будет производиться каждую неделю.
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