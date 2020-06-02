В Украине возобновляет полеты еще одна авиакомпания [ Редактировать ]
С 15 июня авиаперевозчик "Роза ветров" планирует начать ежедневные рейсы из Киева в Одессу, Днепр и Харьков. Об этом сообщает издание Avianewsсо.
С 16 июня возобновятся полеты во Львов. При этом до 30 июня рейсы во Львов и Харьков будут один раз в день, в Днепр и Одессу - два раза в день.
Авиакомпания намерена увеличить частоту полетов с июля. Возобновление регулярных рейсов из Киева в Николаев перенесено на 15 июля.
Ранее мы писали о том, что в июне-июле 2020 года некоторые авиакомпании возобновят полеты в Украину. Смотрите список рейсов.
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