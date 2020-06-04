Америку накрила хвиля масових протестів: до Білого дому стягують "Нацгвардію" [ Редактировать ]
У Штатах висунули обвинувачення всім копам, які затримували Джорджа Флойда - їх звинувачують у убивстві. Це, власне, те - з чого й почалися масові акції в Америці. Зараз у США більше 10 тисяч затриманих - багатьом закидають мародерство. На вулиці вивели Нацгвардію.
Обличчям до обличчя. Протестувальники і силовики тепер на лінії прямого протистояння. Щоб відтіснити активістів ще далі від Білого дому, Нацгвардії дали наказ перекрити вулиці. І це ще більше загострило ситуацію, адже раніше люди стояли за тимчасовою огорожею, далеко від поліції, а тепер - за крок від офіцерів.
Емоції зашкалюють - слова ненависті кричать нацгвардійцям просто в обличчя:
Чому ви це робите, покидьки? Вам що - насправді подобається бути вбивцями, бути проти людей?
Ви нас усіх тихо вбиваєте! Постійно! Мерзотники! Освіти чорношкірим не отримати, замість лікування - смерть, замість правосуддя - загибель. Трясця вашій матері, треба із цим уже закінчувати!
Жодного слова у відповідь - ані протестувальникам, ані пресі. Але дається це складно. Темношкірий офіцер мовчки відводить погляд, коли афроамериканці йому кричать - "ти на боці білих, ти зраджуєш своїх". В одного з офіцерів з-під окулярів раптом з'являються темні доріжки на обличчі і з натовпу вигукують:
Це тобі щось в око потрапило чи нарешті сором прокинувся?
Складно сказати, навіщо силовиків наразили на прямий контакт - аби дати людям випустити пар? Або навпаки, не подумали, що в активістів тепер з'явився ворог, якому можна сказати все в обличчя і це лише розпалює натовп? Ось один з протестувальників, знущаючись, випускає просто в лице офіцерам дим від самокрутки з марихуаною - а ті вимушені терпіти.
Я просто хочу показати їм, як сильно їх зневажаю. Як ці тварюки взагалі можуть з цим жити - підтримувати такого президента?!
Чому зону оточення розширили? Неофіційно кажуть - побоюються, що мітингувальники і справді тут оселяться аж до осені, до президентських виборів. У Білому домі Трамп не тільки працює, а й живе - і терпіти постійні протести під своїми вікнами не захотів. Підставляти своїх підлеглих вважає неправильним міністр оборони США - і, за повідомленням Associated Press, почав виводити зі столиці військових. Частину вже навіть повернули на базу в Північну Кароліну, а потім накази змінили, війська залишили, після того як керівника Пенгагону в Білий дім викликали "на килим" до першої особи.
Протести ширяться. Перший намет уже з'явився - медичний.
Ми першу допомогу готові надати просто тут, на місці, у тяжких випадках, звісно ж, викличемо "швидку".
Люди приходять сюди родинами, попри небезпеку беруть маленьких дітей. Джон та Ненсі всіх своїх малюків принесли - кажуть: побачили ситуацію по телевізору, і не прийти не могли, а малюків немає з ким залишити.
Я хочу показати дітям, що ми - на правильному боці в цій історії.
Ризик величезний, якщо натовп раптово побіжить (як вже бувало) - родину з чотирма дітьми просто зметуть. Адже, з одного боку погромів та вогнищ у столиці і дійсно більше вже немає, а з іншого - все у будь-який момент може знову спалахнути, варто лише комусь з мітінгувальників або на емоціях, або спеціально спровокувати силовиків, вдаривши когось із офіцерів з оточення. Або - як було у перші дні - вистрелити у бік нацгвардійців із салютниці.
У руках офіцерів зброя для сльозогінного газу, їм видали світлошумові гранати. Їхні накази не розголошують, однак нерви у всіх на межі. Тож перша ж провокація здатна змінити ситуацію - і ніхто не знає, в який бік.
по теме
Вбивство темношкірого: Мінеаполіс потерпає від масових протестів
Режим надзвичайної ситуації запровадили в американському місті Міннеаполіс. Там досі тривають акції протесту проти свавілля поліції
Корупційний скандал у Дунайському пароплавстві: як відреагували в Міністерстві інфраструктури України?
На мітинг вийшли представники річкової та морської галузі і громадські активісти - вони вимагають зупинити розкрадання Українського Дунайського пароплавства
Смерть Джорджа Флойда: у Нью-Йорку демонстрація завершилася сутичками
В різних містах другий тиждень тривають акції проти расизму та поліційного свавілля. Мітингували у Вашингтоні, Бостоні, Лос-Анджелесі та інших містах
У США не вщухають протести: кількість постраждалих збільшується
Мітинги не вщухають, хоча на вулицях міст щодня більшає поліцейських та армійців
Протести у США: акція поблизу Білого Дому перетворилася на сутички з поліцією
Щонайменше 11 людей загинули у США від початку протестів. Це мешканці дев'яти різних міст, серед них і мітингарі, і поліцейські