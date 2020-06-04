У Штатах висунули обвинувачення всім копам, які затримували Джорджа Флойда - їх звинувачують у убивстві. Це, власне, те - з чого й почалися масові акції в Америці. Зараз у США більше 10 тисяч затриманих - багатьом закидають мародерство. На вулиці вивели Нацгвардію.

Обличчям до обличчя. Протестувальники і силовики тепер на лінії прямого протистояння. Щоб відтіснити активістів ще далі від Білого дому, Нацгвардії дали наказ перекрити вулиці. І це ще більше загострило ситуацію, адже раніше люди стояли за тимчасовою огорожею, далеко від поліції, а тепер - за крок від офіцерів.

Емоції зашкалюють - слова ненависті кричать нацгвардійцям просто в обличчя:

Чому ви це робите, покидьки? Вам що - насправді подобається бути вбивцями, бути проти людей?

Ви нас усіх тихо вбиваєте! Постійно! Мерзотники! Освіти чорношкірим не отримати, замість лікування - смерть, замість правосуддя - загибель. Трясця вашій матері, треба із цим уже закінчувати!

Жодного слова у відповідь - ані протестувальникам, ані пресі. Але дається це складно. Темношкірий офіцер мовчки відводить погляд, коли афроамериканці йому кричать - "ти на боці білих, ти зраджуєш своїх". В одного з офіцерів з-під окулярів раптом з'являються темні доріжки на обличчі і з натовпу вигукують:

Це тобі щось в око потрапило чи нарешті сором прокинувся?

Складно сказати, навіщо силовиків наразили на прямий контакт - аби дати людям випустити пар? Або навпаки, не подумали, що в активістів тепер з'явився ворог, якому можна сказати все в обличчя і це лише розпалює натовп? Ось один з протестувальників, знущаючись, випускає просто в лице офіцерам дим від самокрутки з марихуаною - а ті вимушені терпіти.

Я просто хочу показати їм, як сильно їх зневажаю. Як ці тварюки взагалі можуть з цим жити - підтримувати такого президента?!

Чому зону оточення розширили? Неофіційно кажуть - побоюються, що мітингувальники і справді тут оселяться аж до осені, до президентських виборів. У Білому домі Трамп не тільки працює, а й живе - і терпіти постійні протести під своїми вікнами не захотів. Підставляти своїх підлеглих вважає неправильним міністр оборони США - і, за повідомленням Associated Press, почав виводити зі столиці військових. Частину вже навіть повернули на базу в Північну Кароліну, а потім накази змінили, війська залишили, після того як керівника Пенгагону в Білий дім викликали "на килим" до першої особи.

Протести ширяться. Перший намет уже з'явився - медичний.

Ми першу допомогу готові надати просто тут, на місці, у тяжких випадках, звісно ж, викличемо "швидку".

Люди приходять сюди родинами, попри небезпеку беруть маленьких дітей. Джон та Ненсі всіх своїх малюків принесли - кажуть: побачили ситуацію по телевізору, і не прийти не могли, а малюків немає з ким залишити.

Я хочу показати дітям, що ми - на правильному боці в цій історії.

Ризик величезний, якщо натовп раптово побіжить (як вже бувало) - родину з чотирма дітьми просто зметуть. Адже, з одного боку погромів та вогнищ у столиці і дійсно більше вже немає, а з іншого - все у будь-який момент може знову спалахнути, варто лише комусь з мітінгувальників або на емоціях, або спеціально спровокувати силовиків, вдаривши когось із офіцерів з оточення. Або - як було у перші дні - вистрелити у бік нацгвардійців із салютниці.

У руках офіцерів зброя для сльозогінного газу, їм видали світлошумові гранати. Їхні накази не розголошують, однак нерви у всіх на межі. Тож перша ж провокація здатна змінити ситуацію - і ніхто не знає, в який бік.