Відеофіксація виявила 200 тисяч порушення на дорогах [ Редактировать ]
200 тисяч порушень швидкісного режиму зафіксували камери автофіксації на дорогах Києва та області. І це лише протягом перших п'яти діб роботи. Всього тиждень тому роботу розпочали 45 камер. З них 20 у столиці, ще 25 на дорогах Київщини.
Зараз система фіксує лише перевищення швидкості режиму. Однак її функціонал розширять: у майбутньому автоматична фіксація зможе штрафувати за проїзд на червоне світло, порушення правил зупинки і паркування, виїзд на смугу зустрічного руху.
Кількість камер до кінця року планується збільшити до 643 по всій країні. Нагадаю, що зараз перевищення швидкості на 20 км за годину від ліміту коштує порушнику 255 гривень, на 50-512 гривень. Перевірити наявність штрафів можна в особистому кабінеті водія, на сайті МВС, у додатку "Штрафи ПДР" або чекати "листа щастя", тобто сповіщення поштою.
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