На Донбасі поранено українського військового. За минулу добу ворог порушив перемир'я сім разів. Наших бійців обстрілювали із крупнокаліберних мінометів та гранатометів. Одна із найгарячіших ділянок фронту - Світлодарська дуга.

Звідти щойно повернувся наш Ігор Левенок. Про режим тиші із гуркотінням вибухів та запахом пороху - його репортаж.

Перемир'я перемир'ям, однак сюди прилітає, та ще й як, кажуть бійці. Околиці Новолуганського. Гаряча Світлодарська дуга. Ділянку утримують піхотинці королівської бригади імені Данила Галицького. І вночі тут сталося лихо - поранили бійця.

У тому напрямку ми бачимо густу "зеленку". Немов непроглядні джунглі. Не виключено, що там і тепер може перебувати група супротивника. Вчора на цьому місці трапилася перестрілка. Ворог відкрив вогонь. Наші хлопці мусили відстрілюватися. Одна ворожа куля вручила солдату в руку.

Бійці кажуть - кожен клаптик землі тут политий кров'ю українців. Буквально. Ось на землі ще свіжі сліди. Пораненого оборонця звуть Василь. Йому двадцять три. Коли почався бій, він прикривав побратимів.

Орест, військовослужбовець Збройних сил України:

Щоб допомогти, щоб ми не втратили своїх позицій і не втратили особовий склад свій. Тут трапилася сама подія і звідси ми його евакуювали.

Куля Василеві перебила вену. Тож від першої допомоги залежало життя хлопця. І побратими знали що робити.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Почув крики його, рука. Я зняв турнікет наложив йому одразу затягнув і евакуював його у безпечне місце. Не розгубилися ви тоді? Та я зараз перед вами більше розгублений ніж тоді.

Бійці переконують - ворогові такі вилазки безкарно не минатимуть.

Ми їм ще своє віддамо, насипемо як слід. А це що за стрілянина? То по сусідам працює РПГ.

Армійці кажуть - окупанти через ОБСЄ запросили режим тиші і самі ж його нахабно порушують. А Василь нині в госпіталі. Вже телефонував. Інших слів від нього й не очікували.