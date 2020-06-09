Російський актор і один з найпалкіших критиків режиму Путіна Михайло Єфремов спричинив ДТП у центрі Москви. На своєму позашляховику він вилетів на зустрічну та на повній швидкості протаранив фургон. Удар був такої сили, що обидві автівки буквально зім'яло.

Актор відбувся легким шоком, а ось другого керманича госпіталізували з тяжкими травмами. Пізніше чоловік помер у лікарні. Експертиза підтвердила: Єфремов кермував у стані алкогольно сп'яніння. Якщо суд визнає його винним - акторові загрожує до 12 років за ґратами.