Про це повідомили в Офісі президента

До переговорів Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі уперше залучили представників окупованих Росією територій. Про це повідомили в Офісі Президента.

Від Донеччини це відомі журналісти Денис Казанський та Сергій Гармаш, які 2014 були змушені залишити Донецьк.

Луганщину представляють голова Міжнародної громадської організації "Луганське земляцтво" Вадим Горан і лікар Костянтин Лібстер. Відсьогодні вони братимуть участь у засіданнях ТКГ, як члени української делегації від ОРДЛО.

Як зазначив у Фейсбук Денис Казанський, не йдеться про так звану Консультативну раду, проти якої виступило суспільство. Від ідеї створення такої ради відмовилися, і її не буде, зазначив журналіст.