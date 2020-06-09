До переговорів Тристоронньої контактної групи долучили журналістів [ Редактировать ]
До переговорів Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі уперше залучили представників окупованих Росією територій. Про це повідомили в Офісі Президента.
Від Донеччини це відомі журналісти Денис Казанський та Сергій Гармаш, які 2014 були змушені залишити Донецьк.
Луганщину представляють голова Міжнародної громадської організації "Луганське земляцтво" Вадим Горан і лікар Костянтин Лібстер. Відсьогодні вони братимуть участь у засіданнях ТКГ, як члени української делегації від ОРДЛО.
Як зазначив у Фейсбук Денис Казанський, не йдеться про так звану Консультативну раду, проти якої виступило суспільство. Від ідеї створення такої ради відмовилися, і її не буде, зазначив журналіст.
по теме
Посол України закликав італійські ЗМІ об’єктивно висвітлювати хід справи Марківа
Євген Перелигін наголосив, загибель італійського репортера Андреа Рокеллі потрібно розглядати в контексті російської агресії, проти якої боровся, зокрема і Віталій Марків
В ООН звинуватили Росію у шантажу
За його словами, на засіданні Радбезу ООН делегація з Москви зазначила, що для припинення вогню, зокрема й на Донбасі, варто скасувати міжнародні санкції
Ангела Меркель підтримала збереження санкцій проти Росії
Канцлерка звернула увагу на порушення Москвою норм міжнародного права
Україна закликала забезпечити доступ спостерігачів ОБСЄ на Донбас
Узгодити списки для нового обміну полоненими і підготувати їх для обговорення на наступній зустрічі. Такої домовленості досягли учасники учорашнього засідання Тристоронньої контактної групи
Україна в ООН закликала припинити обстріли на Донбасі
В ООН Україна закликала Росію припинити обстріли та "відмовитися від насильства і логіки війни". Українські представники в ООН наголосили - Кремль має виконувати свої зобов'язання щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі
Тристороння контактна група зустрінеться у режимі відеоконференції
Минулої п'ятниці Україна терміново скликала сторони ТКГ, через загострення ситуації на східному фронті. Російські найманці грозилися йти у наступ через те, що, нібито українські військові обстріляли лінії електропередач на тимчасово непідконтрольній території Луганської області